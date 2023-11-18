Омич согнул о голову 36 металлических прутьев и установил новый мировой рекорд

Омский силач Михаил Шивляков установил новый мировой рекорд, согнув 36 металлических прутьев о голову

Как сообщает «Интерфакс», Михаил Шивляков, омский силач на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве в день своей области установил новый мировой рекорд — он согнул о голову 36 металлических прутьев диаметров 10 миллиметров за 50 секунд.

По словам спортсмена, ранее он уже пробовал повторить это, но один из прутьев соскользнул с головы.

Результат официально зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Предыдущий мировой рекорд составлял 24 согнутых прутьев за минуту.

Напомним, что завтра, 19 ноября, на международной выставке «Россия» пройдет день Новосибирской области. Открывать его будет губернатор региона Андрей Травников. Посетителей ждет розыгрыш путевок в Новосибирск, которые, возможно, вручит робот-собака Коди.