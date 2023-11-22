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общество проиcшествия

1245 жителей Новосибирской области травмировалось на производстве в 2023 году

Фото: ru.freepik.com

Больше тысячи жителей Новосибирской области травмировалось на производстве за 11 месяцев 2023 года

Реабилитационные Центры Социального фонда приняли с начала этого года на лечение 1245 жителей Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Им была оказана помощь после получения травм на производстве и других проблем со здоровьем.

С этого года по программе обязательного медстрахования Центры Соцфонда ведут медицинскую реабилитацию.

Около 55 тысяч граждан России, пострадавшие на производстве, ежегодно лечатся в Центрах СФР. За 11 месяцев 2023 года число реабилитируемых достигло 45 тысяч.

Напомним, что в Новосибирске ученые внедряют в производство новые технологии




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Нина Раневская
Журналист

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