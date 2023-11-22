сегодня
22 ноября, 11:35
пробки
3/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 87.87 | eur 96.25
сегодня
22 ноября, 11:35
пробки
3/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 87.87 | eur 96.25
сегодня 10:28
общество

Блогер Дава из Новосибирска купил квартиру с видом на «Москва-Сити»

Фото: социальные сети

Давид Манукян, блогер из Новосибирска, приобрёл в центре Москвы квартиру.

В социальной сети блогер Дава из Новосибирской области сообщил подписчикам о том, что купил квартиру с видом на здания «Москва-Сити».

Блогер опубликовал небольшие видеоролики, в которых показал новую квартиру. На кадрах видно, что квартира пока находится без отделки, но уже заметно, насколько она большая и просторная.

Дава прокомментировал то, что хочет сразу обустроить детские комнаты, так как в будущем видит себя многодетным отцом. Также блогер отметил, что для него важно было сделать две разные гардеробные — одна будет для него, а вторая уже для будущей жены.

Напомним, что блогер из Новосибирска Дава уехал из России с Ольгой Бузовой.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в