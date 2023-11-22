Губернатор НСО предложил варианты социальной ответственности для застройщиков

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, предложил застройщикам несколько вариантов социальной ответственности

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что сейчас в регионе для строительства школ власть использует все возможности, при этом дефицит мест все равно сохраняется. Поэтому к решению вопроса необходимо подключить всех застройщиков.

Травников предложил четыре шага социальной ответственности для застройщиков: разработка за свой счет проектной документации и подключение сетям, бесплатная передача земельного участка городу, строительство за свой счет и передача в дар городу, тем, кто может построить за свой счет гарантируют выкуп этого объекта.

Также он добавил, что сейчас уже несколько застройщиков откликнулись на предложение и выбрали один из вариантов.

Напомним, что в Новосибирске около улицы Никитина планируют снести больше 300 домов частного сектора и многоквартирных зданий. На их месте хотят построить мини-город с больницей, детскими садам, торговым центром и школой.





