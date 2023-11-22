Митя Фомин рассказал про артистов, которые не умеют петь

Певец Митя Фомин из Новосибирска рассказал о популярных артистах, которые не умеют петь вживую.

В одном из недавних интервью Митя Фомин рассказал о больших гонорарах своих коллег. Он обратил внимание на то, что в последнее время звёзды российской эстрады увеличили суммы за свои выступления из-за приближающихся новогодних вечеринок.

Также артист добавил, что не все артисты умеют петь вживую, поэтому некоторые просто открывают рот под музыку. Фомин признается, что и сам нередко пел под фонограмму, но он также отметил, что фонограмма необходима при записи на телевидении и при выступлении на сцене Кремлевского дворца.

Напомним, что Новосибирский артист Митя Фомин стал участником шоу «Выжить в Самарканде».