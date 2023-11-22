Новосибирские учёные нашли способ разведения клеща-убийцы

В Новосибирске появился новый способ разведения хищного клеща для защиты растений.

В Новосибирске предприятие «Биозащитники», во главе с доцентом кафедры защиты растений НГАУ Александрой Зенковой, запатентовало новый способ разведения хищного клеща Amblyseius swirskii. Данная заявка появилась на сайте института промышленной собственности, обратил внимание Сиб.фм.

Данный клещ нужен для защиты растений в условиях защищенного грунта от тепличной белокрылки, табачной белокрылки, табачного трипса и паутинного клеща, отметили специалисты.

По словам авторов, биологическая защита растений является основой для разработок экономичных и долговременных программ борьбы с вредными организмами.

«Актуально на сегодняшний день является использование естественных врагов против вредителей сельскохозяйственных закрытого грунта. Специфические условия защищенного грунта позволяют более широко использовать биологического агента для контроля вредителей», — говорится в реферате.

Кроме этого, ученые добавили, что данный вид защиты растений от сосущих вредителей при помощи естественного врага клеща Amblyseius swirskii полностью безопасен.

При помощи новой формулы клеща Amblyseius swirskii выращивают в течение 7 дней с постоянным температурным режимом от 26 до 28°С.



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