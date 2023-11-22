Под Ульяновском 25 человек пострадали в результате столкновения поезда «Адлер — Пермь»

Сегодня, 22 ноября, в Ульяновской области столкнулись поезда «Адлер-Пермь» с маневровым тепловозом. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

В результате инцидента 25 человек, включая одного ребенка, получили травмы.

Происшествие произошло между станциями Бряндино и Тиинск на участке пути. Машинист поезда попытался избежать столкновения и применил экстренное торможение. Однако не получилось.

На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, авария произошла при скорости до 60 км/ч. В поезде находились 396 пассажиров.

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