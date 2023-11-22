Синоптики из Новосибирска составили прогноз погоды на декабрь этого года

В декабре жителям Новосибирска нужно готовиться к холодной погоде.

В начале месяца будут относительно комфортные условия. Однако уже к середине декабря ожидается заметное похолодание.

В последней декаде месяца ожидается самая низкая температура. В период новогодних праздников температура упадет до минус 35 градусов. После этого погода постепенно начнет улучшаться.

Также стоит отметить, что в декабре магнитные бури будут колебаться от 1 до 6 баллов. Наивысшие значения будут 5, 6, 20, 21, 25, 26, 27 декабря.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске готовят площадку для городского катка в Центральном парке.