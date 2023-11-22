Три года колонии грозит певцу Шарлоту по статье о реабилитации нацизма

Певцу Эдуарду Шарлоту грозит три года колонии по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

Причиной возможного уголовного преследования стали действия музыканта в видео в его соцсетях. На записи Шарлот рвет и топчет георгиевскую ленту в форме буквы Z. Это считается осквернением символов воинской славы России.

По данным следствия, музыкант летом покинул Россию и переехал в Армению. В своих видео Шарлот публично сжег российский паспорт, оскорблял российское руководство и участников СВО.

Недавно артист записал новый альбом. Он захотел презентовать его в России и попросил поддержки у россиян. Однако в питерском аэропорт Пулково Шарлота задержали. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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