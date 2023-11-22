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общество

Участок в Ленинском районе Новосибирска выставлен на повторные торги

Фото: ППК «Фонд развития территорий»

В Новосибирске участок в Ленинском районе выставлен на повторные торги за 35 360 миллионов рублей.

В Новосибирске ППК «Фонд развития территорий» объявил аукцион на право заключения договора переуступки прав аренды на земельный участок с долгостроем площадью 0,2 га на ул. Волховской, з/у 41/1 в Ленинском районе.

Сейчас готовность здания составляет 27%, а его начальная цена — 35 360 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске восемь долгостроев введут в эксплуатацию к концу 2023 года. За 10 лет в Новосибирске были разрешены проблемы 125 долгостроев. сейчас уже сдали дома на улицах Кропоткина, 130/6 стр., мкрн. Закаменский,12; Галущака, 15, Волховская 37 корп. 1; ул. Есенина -12/1 стр.

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Валерия Митрохина
Журналист

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