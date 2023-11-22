В Кемерове сегодня проходит церемония прощания с экс-губернатором Кузбасса

Сегодня в Кемерове проходит церемония прощания с экс-губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым

Как пишет ТАСС, сейчас в Кемерове прощаются с бывшим губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым Несмотря на мороз на церемонию в Музыкальный театр Кузбасса приходит тысячи людей, на улице растянулась очередь в несколько сотен метров. Зал внутри полон.

Также попрощаться с экс-главой пришли чиновники, депутаты, общественники, представители ветеранских организаций, молодежь.

В 13 часов началось отпевание в Знаменском кафедральном соборе Кемерова.

Напомним, что о смерти Амана Тулеева стало известно 20 ноября. Он скончался в возрасте 79 лет.