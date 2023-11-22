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общество

В Новосибирске мэру Локтю предложили уволить главу дептранса Константина Васильева

Фото: Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса

Депутат Горсовета Новосибирска Андрей Гудовский предложил уволить главу департамента транспорта дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева.

Причиной такого предложения стало неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, недостаточное освещение и проблемы с контактными линиями трамвайной сети.

Депутат Гудовский также недоволен, потому что не выполняются рекомендации городского совета. Также он отметил отсутствие изменений в системном подходе к уборке города. Рекомендацию об увольнении планируют направить мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске уже почти месяц ищут пропавшую 30-летнюю Аксинию Шемякину.

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Игорь Кириченко
Журналист

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