В Новосибирске мэру Локтю предложили уволить главу дептранса Константина Васильева

Депутат Горсовета Новосибирска Андрей Гудовский предложил уволить главу департамента транспорта дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева.

Причиной такого предложения стало неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, недостаточное освещение и проблемы с контактными линиями трамвайной сети.

Депутат Гудовский также недоволен, потому что не выполняются рекомендации городского совета. Также он отметил отсутствие изменений в системном подходе к уборке города. Рекомендацию об увольнении планируют направить мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске уже почти месяц ищут пропавшую 30-летнюю Аксинию Шемякину.