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общество

В Новосибирске местная жительница уволилась из банка и ушла в эскорт в 36 лет

Фото: Pexels.com

36-летняя жительница Новосибирска Анастасия перешла из банковской сферы в эскорт.

Для этого она взяла кредит, внесла 500 тысяч рублей взноса в агентство по подбору клиентов и теперь успешно занимается этим видом деятельности. Анастасия в этом бизнесе уже 4 года. Она отметила, что женщины старше 30 лет в этой области востребованы.

Анастасия рассказывает, что начала свою карьеру в эскорте после того, как ее пригласил знакомый. Первый заработок в 50 тысяч рублей, эквивалентный ее предыдущей месячной зарплате, стал ключевым моментом в ее решении сменить профессию.

Она предоставляет широкий спектр услуг, включая не только интимные встречи, но и сопровождение мужчин в различные страны с оплатой ресторанов. Несмотря на финансовый успех, Анастасия признает, что сталкивается с осуждением со стороны общества. В то же время, она подчеркивает, что многие девушки поддерживают отношения бесплатно, в то время как она получает оплату за свои услуги.

Ранее Сиб.фм сообщал, что три года колонии грозит певцу Шарлоту по статье о реабилитации нацизма.

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Игорь Кириченко
Журналист

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