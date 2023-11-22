В Новосибирской области рецидивист из ЧВК «Вагнер» застрелил знакомого

В Новосибирской области суд арестовал бывшего бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», подозреваемого в убийстве своего знакомого.

Инцидент произошел во время совместного времяпрепровождения мужчин в Кубышеве. 18 ноября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения застрелил своего знакомого из охотничьего ружья.

Информация о происшествии опубликовали в группе «Новости дня Каинск Барабинск» во «ВКонтакте». На следующий день после преступления подозреваемого задержали. Отмечается, что мужчина вернулся после военной службы в Сирии в сентябре текущего года.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого. Расследование продолжается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор пояснил, почему бойцу ЧВК «Вагнер» из Новосибирска сложно стать ветераном.