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общество

В Новосибирской области рецидивист из ЧВК «Вагнер» застрелил знакомого

Фото: Pexels.com

В Новосибирской области суд арестовал бывшего бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», подозреваемого в убийстве своего знакомого.

Инцидент произошел во время совместного времяпрепровождения мужчин в Кубышеве. 18 ноября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения застрелил своего знакомого из охотничьего ружья.

Информация о происшествии опубликовали в группе «Новости дня Каинск Барабинск» во «ВКонтакте». На следующий день после преступления подозреваемого задержали. Отмечается, что мужчина вернулся после военной службы в Сирии в сентябре текущего года.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого. Расследование продолжается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор пояснил, почему бойцу ЧВК «Вагнер» из Новосибирска сложно стать ветераном.

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Игорь Кириченко
Журналист

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