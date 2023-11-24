130 спортивных мероприятий проведут зимой в Новосибирской области

В Новосибирской области пройдут 130 спортивных мероприятий.

По данным пресс-центра «Интерфакс-Сибирь», в Новосибирской области в сезоне 2023-2024 года планируется провести около 130 соревнований.

В Новосибирской области на этой неделе начнутся 50-е Всероссийские соревнования по биатлону «Приз памяти Олимпийского чемпиона Виктора Маматова». В регионе также пройдет этап Кубка России по сноуборду и фристайлу.

В апреле 2024 года пройдёт международный хоккейный турнир с участием юниорских сборных команд из Казахстана и Белоруссии. Ещё в Новосибирской области в этом месяце пройдет Всероссийский турнир по фигурному катанию.

Также, в регионе состоится финал Всероссийской Универсиады по керлингу, а в феврале Новосибирская область примет участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России».

Напомним, что в Новосибирске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 между местной командой «Сибирь» и «Сочи».