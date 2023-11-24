Министр 100 раз написал «нельзя» новосибирцам, которые подкармливают лебедей

Новосибирский чиновник эмоционально обратился к жителям региона, которые любят «ухаживать» за дикими животными.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин в своём Telegram-канале сто раз написал слово «нельзя» — таким образом чиновник обратился к жителям региона, которые подкармливают лебедей и прочих диких животных.

«Перед тем, как сказать, что лебедей нашли, что их поймают и увезут в безопасное место, напомню — нельзя (после этого слово "нельзя" написано ещё 99 раз. — прим. ред) кормить диких животных. Они вынужденно уходят обратно в лес, уползают, инстинктивно улетают, когда их никто не подкармливает. Надломленная булка в руках и крошки впереди отражаются в зеркалах животных глаз согнутым ломом в руках и разбитым в куски, искрящим естеством позади», — сказано в заявлении Шестернина.

Министр обратился к новосибирцам после того, как в Искитимском районе нашли двух лебедей, не улетевших из региона. Шестернин уточнил, что птиц нашли — в ближайшее время их обследуют и увезут в безопасное место.

Напомним, прыжок дикой кошки из Новосибирского зоопарка попал на видео.