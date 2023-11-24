Обское море и реки покрылись льдом в конце ноября в Новосибирске

На Обском водохранилище Новосибирска образовался тонкий слой льда — вид завораживающий.

В Новосибирской области на Обском море вода начала замерзать и уже образовался слой льда. Так как погода в регионе очень быстро меняется, а постоянный снег отсутствует, лёд визуально кажется прозрачным. Но особую красоту придаёт иней, который покрыл каменистый берег водохранилища.

Однако, лёд ещё очень тонкий и неустойчив, поэтому ходить по нему опасно.

Напомним о пяти правилах, которые помогут пережить новосибирский гололёд без травм.