Ордена Мужества вручили мамам двух погибших бoйцoв в Новосибирской области

Матерям погибших вручили ордена Мужества в Искитиме.

Жители Новосибирской области Сергей Светлович и Алексей Бояркин получили смертельные ранения при исполнении служебного долга в зоне специальной военной операции.

Глава города Сергей Завражин и и.о. военного комиссара по Искитиму Вячеслав Никитин вручили ордена Мужества маме Сергея Светловича — Татьяне Васильевне — и родителям Алексея Бояркина — Зинаиде Федоровне и Владимиру Евдокимовичу, а также супруге Ольге Бояркиной.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске орден погибшего бойца специальной военной операции вручили его дочери.