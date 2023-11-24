Под Новосибирском открыли новый круглосуточный ФАП

В Болотнинском районе Новосибирской области открыли новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в деревне Байкал. Он стал первым объектом в регионе, построенным с использованием технологий информационного моделирования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Новый ФАП оснащен современным оборудованием и способен принимать пациентов круглосуточно в случае экстренных ситуаций.

Замминистра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов отметил, что внедрение технологий информационного моделирования в проектную документацию стало обязательным шагом при строительстве бюджетных объектов.

С 2016 года в Новосибирской области реализуется программа по строительству ФАПов. За это время ввели в эксплуатацию 150 объектов.

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