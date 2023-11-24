Родители из Новосибирска высказались об ограничении использования телефонов в школах

В Новосибирске родители прокомментировали нововведение Госдумы.

Ранее Госдума Российской Федерации одобрила законопроект, который ограничивает использование смартфонов в школах — детям нельзя будет пользоваться телефонами во время занятий, если это не предусмотрено программой.

Журналисты «МК в Новосибирске» пообщались с родителями, которые прокомментировали нововведение.

Так, например, одна из мам против того, чтобы у детей забирали телефоны, так как она опасается ситуаций, когда ей срочно понадобится связаться с ребенком. Сибирячка отметила, что отключать звук на смартфонах будет достаточно для того, чтобы сохранить дисциплину на уроках.

Однако, другая мама, наоборот, согласна с инициативой Госдумы в связи тем, что её сын очень часто проводит время в телефоне и это мешает его общению со сверстниками, по её мнению.

Напомним, что власти Новосибирска объявили о завершении капитального ремонта бассейна в школе №189.