В Красноярске наградили многодетных матерей

Многодетных матерей Красноярска наградили почетными знаками «Материнская слава»

Сегодня, 24 ноября, в Красноярске губернатор края Михаил Котюков наградил 10 многодетных матерей почетными знаками «Материнская слава». Ими оказались жительницы Ирбейского, Курагинского, Ачинского районов, Эвенкии, Иланского, Норильска и Минусинска.

Уточним, что награжденные почетным знаком получают единовременное денежное вознаграждение и могут получить выплату на приобретение жилья.

Всего в Красноярском крае награды удостоились 12 женщин.

Напомним, что больше 25 тысяч младенцев родилось в 2022 году в Новосибирске.