сегодня
24 ноября, 18:52
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 88.12 | eur 96.22
сегодня
24 ноября, 18:52
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 88.12 | eur 96.22
сегодня 17:49
общество

В Красноярске наградили многодетных матерей

Фото: «Правительство Красноярского края»

Многодетных матерей Красноярска наградили почетными знаками «Материнская слава»

Сегодня, 24 ноября, в Красноярске губернатор края Михаил Котюков наградил 10 многодетных матерей почетными знаками «Материнская слава». Ими оказались жительницы Ирбейского, Курагинского, Ачинского районов, Эвенкии, Иланского, Норильска и Минусинска.

Уточним, что награжденные почетным знаком получают единовременное денежное вознаграждение и могут получить выплату на приобретение жилья.

Всего в Красноярском крае награды удостоились 12 женщин.

Фото В Красноярске наградили многодетных матерей 2

Фото В Красноярске наградили многодетных матерей 3

Фото В Красноярске наградили многодетных матерей 4

Напомним, что больше 25 тысяч младенцев родилось в 2022 году в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Нина Раневская
Журналист

Читайте в