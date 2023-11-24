В Новосибирске дольщики Новомарусино получили ключи от квартир

В Ленинском районе Новосибирска 60 дольщиков из Новомарусино получили ключи от квартир.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, 23 ноября 60 семей получили ключи от новых квартир в Новомарусино.

«К сожалению, в 2019 году стройка остановилась, и застройщик был признан банкротом. В результате банкротства появилось порядка 800 обманутых дольщиков», — рассказал заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов.

Напомним, что в Новосибирске обнаружили самые большие студии в новостройках. Новосибирск является лидером среди городов России с самыми большими студиями в новостройках, средняя площадь которых составляет 30,2 квадратных метра.