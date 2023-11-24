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общество

В Новосибирске Группа «ВИС» возобновила строительство четвертого моста

Фото: Группа «ВИС»

На всех площадках занято около 550 строителей.

В Новосибирске Группа «ВИС» продолжает строительство четвертого моста через реку Обь за свой счет. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

На стройплощадке задействованы около 550 строителей, которые занимаются установкой барьерных ограждений и разделителей на проезжей части, монтажем мачт освещения и шумозащитных экранов, бетонированием внутренней обделки тоннеля под Транссибом.

Также проводится обустройство съезда на правобережной развязке и съезда на улицу Станционная на левобережной развязке, а также монтаж металлоконструкций надземных пешеходных переходов и донастройка узлов вантовой системы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области снизилась смертность от ишемической болезни.

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Игорь Кириченко
Журналист

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