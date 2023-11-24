В Новосибирске наладили выпуск специальных печек для бойцов СВО

В зоне спецоперации активно готовятся к наступлению зимы.

Силовики утепляют блиндажи и полевые госпитали. К ним на помощь пришли новосибирцы. Одно из местных предприятий запустило производство специальных печек. Эти устройства способны обогреть как двухэтажный дом, так и землянку на передовой для целого взвода солдат.

Почти половина сотрудников предприятия — опытные сварщики. Недавно завод отправил партию из 50 доработанных буржуек для штурмовиков, разведчиков и спецназа, находящихся на передовой.

Из цеха уже отправили несколько сотен буржуек. По словам заводчан, если потребуется, их количество может перевалить за тысячу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ордена Мужества вручили мамам двух погибших бoйцoв в Новосибирской области.