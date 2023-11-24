В Новосибирске нашли семь брошенных кошек в жилом домe

Волонтёры хотят забрать брошенных кошек, которые живут в грязных условиях.

Как сообщает Telegram-канал “Новосибирск с огоньком”, в одной из квартир прибрежного микрорайона Новосибирска волонтёры обнаружили семь брошенных кошек.

По данным источника, жилой дом охраняет злой пёс, который никому не даёт попасть на территорию. А хозяйка дома, помимо того, что никого не пускает в жилплощадь, своих питомцев держит в непригодных для жизни условиях.

Волонтёры считают, что единственный способ спасти кошек — немедленно забрать их оттуда.

Напомним, что в Новосибирске ветеринары рассказали о судьбе брошенной в костёр кошки Ночки.