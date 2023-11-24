В Новосибирске подрядчику четвёртого моста не выдают остаток гранта

Андрей Травников сообщил причину, по которой подрядчику четвёртого моста не выдают остаток гранта.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, подрядчику не отдадут остаток капитального гранта, пока он не выполнит требования регионального правительства.

«Поэтому мы занимаем жесткую позицию по вопросу с мостом и не выплачиваем оставшуюся часть капитального гранта, пока частный партнер не будет соблюдать наши требования», – ответил губернатор Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что стало известно, за сколько китайцы смогли бы построить четвертый мост в Новосибирске.