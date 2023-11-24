В Новосибирске выделили 1,8 млрд рублей на канализацию и водопровод

В районе Клюквенный в Новосибирске планируют построить канализацию и водопровод, на которые выделили 1,8 млрд рублей.

Агентство развития жилищного строительства региона ищет подрядчика, который займется документацией и строительством. Подрядчик должен выполнить инженерные изыскания, создать проект, а также разработать рабочую документацию для ливневой канализации, ливневых очистных сооружений, питьевого водопровода, хозяйственно-бытовой канализации и канализационной насосной станции.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 декабря этого года. Подрядчику выделят 1,79 млрд рублей. Финансирование осуществляется из бюджета региона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что съедобную мини-копию вокзала Новосибирск-Главный построят в прямом эфире на Пряничном АртМарафоне.