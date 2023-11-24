В Новосибирске за знание Конституции можно получить ценные призы

Всех жителей Новосибирской области приглашают поучаствовать во всероссийском онлайн-конкурсе, посвященном 30-летию принятия Конституции России. Организаторы обещают участникам ценные призы.

Для участия в конкурсе «30 лет Конституции России – проверь себя!» необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться на сайте. После регистрации участники должны будут ответить на 10 вопросов об основном законе страны за 10 минут. Победителями станут те, кто ответит максимально быстро и правильно на большинство вопросов. Каждый участник получит электронный сертификат.

Итоги конкурса будут известны 10 декабря.

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