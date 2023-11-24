В Новосибирске женщина, провалившаяся под лед на машине, поблагодарила спасателей

Вечером 22 ноября в микрорайоне Шлюз Новосибирска легковой автомобиль почти полностью погрузился под лед. Однако машину удалось вытащить. Женщина, которая была внутри машины, поблагодарила спасателей.

«Хочу поблагодарить пожарных за спасение моей жизни, они примчались первыми, сработали очень быстро и грамотно», — сказала женщина.

Она также выразила особую благодарность одному из спасателей, который промок из-за нее.

«Надеюсь, что с ним всё хорошо, а то водичка, мягко сказать, холодноватая была», — добавила она.

Отметим, что спасатели быстро справились с поставленной задачей. Они вырезали лобовое стекло и вытащили женщину из автомобиля. Затем специалисты МАСС провели буксировку машины из воды, вскрыв лед бензопилой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске женщина, которая провалилась под лёд, рассказала подробности.