В Госдуме предложили сократить рабочий день для матерей с двумя детьми

ЛДПР предлагает сократить рабочий день на 1 час в неделю для матерей, у которых есть двое и более детей.

Соответствующий законопроект был направлен в Правительство.

По предложенному законопроекту, данная норма будет распространяться на матерей, у которых есть двое и более детей до 18 лет. При этом зарплата должна выплачиваться в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил, что у матерей с двумя и более детьми есть много дел, которые необходимо решать в течение рабочего дня, такие как походы к врачу и посещение утренних кружков.

«Каждый раз отпрашиваясь, женщины испытывают стресс, это сказывается и на качестве работы, и на отношениях с коллегами. Утверждение дополнительного часа для мам с двумя и более детьми действительно сделает их жизнь удобнее», — подчеркнул Слуцкий.

Напомним, ранее в целях борьбы с ВИЧ в Госдуме предложили снизить цены на контрацепцию.