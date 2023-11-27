Экс-сотрудницу здравоохранения в Новосибирске обвиняют в получeнии взятки

Бывшую сотрудницу учреждения здравоохранения в Новосибирской области обвиняют в получении взятки

Барабинский межрайонный прокурор в Новосибирской области утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя контрактной службы гос бюджетного учреждения здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, женщина с 14 июня 2019 года по 5 марта 2021, занимая должность руководителя контрактной службы государственного бюджетного учреждения здравоохранения, получила денежную взятку в сумме на 310 тысяч рублей от директора общества с ограниченной ответственностью. Деньги женщина получила за общее покровительство в пользу организации при проведении закупок для гос бюджетного учреждения.

Максимально наказание по статье — до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело было направлено в суд.

Напомним, что преподавателя НГМУ признали виновной в получении взятки.