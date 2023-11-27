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проиcшествия

У cамолета «Нижневартовск - Новосибирск» во время посадки отказали предкрылки

Фото: Pexels.com

Это случилось в 11.35 по местному времени.

Сегодня, 27 ноября, в аэропорту Толмачево в Новосибирске произошел инцидент с самолетом Embraer 170 авиакомпании «Сибирь», который прилетел из Нижневартовска. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

Во время посадки сработала сигнализация. Отказали предкрылки. Тем не менее, посадка прошла успешно.

Напомним, что 25 ноября другой самолет этой авиакомпании, который летел из Новосибирска в Сочи, совершил экстренную посадку в Челябинске из-за болезни одной из пассажирок.

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Игорь Кириченко
Журналист

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