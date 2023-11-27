В Новосибирске детская коляска вызвала тревогу в бaнкe

Возле вокзала Новосибирска нашли подозрительную коляску.

В Новосибирске 25 ноября была активирована тревожная кнопка в отделении банка, расположенном рядом с вокзалом «Новосибирск-Главный».

Возле одного из банкоматов работниками была обнаружена бесхозная детская коляска, наполненная полиэтиленовыми пакетами. Прибывшие бойцы агентства безопасности ГБР-75 оцепили прилегающую территорию, вызвали полицию и провели эвакуацию людей. Об этом сообщили в АБ "Гвардия".

В результате чего, отработавшей на месте происшествия следственно-оперативной группой взрывное устройство в коляске обнаружено не было.

Напомним, что в Новосибирске с подозрительным представителем новосибирской партии пришлось разбираться группе быстрого реагирования.