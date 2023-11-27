В Новосибирской области зафиксировали серию землетрясений

Сегодня, 27 ноября, в Искитимском районе Новосибирской области зафиксировали серию землетрясений. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы.

Подземные толчки зафиксировали в 12:22. Первое землетрясение произошло в 17 километрах от Искитима с магнитудой 4 и глубиной 5 километров.

Второе землетрясение зафиксировали в 14 километрах на северо-восток от Искитима с магнитудой 4,3. Третьи толчки произошли в 15 километрах от районного центра с магнитудой 4,4, а четвертое — с магнитудой 4,5.

Последнее землетрясение произошло через час после первого. Его магнитуда была 4,6. Интенсивность — 5,8 баллов. Разрушений нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что метеоролог Вильфанд назвал шторм в Крыму самым мощным за историю наблюдений.