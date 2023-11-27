В зоопарке Новосибирска был замечен настоящий динозавр

В Новосибирском зоопарке обитают настоящие динозавры.

В социальных сетях Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило опубликовали необычное видео — на кадрах видно, как динозавр буквально поворачивает голову, чтобы осмотреть что-то в стороне.

«Осень в этом году, конечно, аномальная, но мы не думали, что настолько», — отшучиваются сотрудники новосибирского зоопарка в социальных сетях.

Вероятно, подобное видео помогло сделать специальное приложение для монтажа. Но сотрудники не раскрыли эту тайну, поэтому представим, что динозавры действительно существуют.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске зоопарк показал видео с обитателями ко Дню матери. В ролике запечатлены манулы, волки, белые медведи и другие животные, ухаживающие за своими детенышами.