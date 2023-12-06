Депутат из Новосибирской области отказался от наград в знак протеста против свалки

Свалка будет находиться рядом с жилыми домами.

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета Борис Корнев вернул правительству Новосибирской области свои награды в знак протеста против решения строительства мусорного полигона рядом с жилыми домами.

В письме, адресованном губернатору Андрею Травникову, он рассказал о своей более чем 40-летней трудовой и общественной деятельности в развитии сельсовета. Корнев заявил, что ему стыдно перед своими потомками и земляками. Депутат рассказал о невыполнение предвыборных обещаний властей по защите законных прав граждан и их интересов.

Председатель сельсовета также подчеркнул полное игнорирование властями мнения местных жителей, выступающих против строительства свалки вблизи жилых зон. В случае реализации проекта, он заявил, что уничтожит все свои грамоты и награды с первым мусоровозом, направляющимся на мусорный полигон «Правобережный».

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