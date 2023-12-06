«Ребёнка буквально за ноги вытаскивали»: 3 истории жительниц Новосибирска, переживших тяжелые роды

В Новосибирске произошло несколько скандальных случаев в одном и том же роддоме: роженицы жалуются на хамское обращение, недавно ребёнку даже повредили руку.

Свою историю в соцсетях рассказала 31-летняя Сюзанна, мать двоих детей. Женщина говорит, что у ребёнка было синее лицо из-за того, что акушерки надавили ей на живот.

«Была угроза преждевременных родов, поэтому меня положили в больницу. Ребёнок был крупным, и я просила, чтобы мне сделали кесарево сечение, но рожать пришлось самой, — говорит Сюзанна. – Врачей не было, а акушерка заявила, что я ничего не делаю, и начала мне давить на живот».

Как рассказывает женщина, после рождения она увидела сына, у которого было синее лицо. Роды были ещё в августе, но травмы до сих пор дают о себе знать: у новорождённого плохо шевелится рука.

Корреспондент Сиб.фм также поговорил ещё с несколькими роженицами, которые в разное время лежали в этом же роддоме.

«Не знаю, у меня такая же схема была: они стимулируют тебя на родовую деятельность. Я просила, мне тоже эпидуралку не поставили, ребёнка буквально за ноги вытаскивали. Гематома на лице была»,

- вспоминает свои роды в этом году Ирина.

Ещё одна наша героиня – София – рожала в этом роддоме в ноябре 2023 года. Говорит, рожала в первый раз, всё пошло стремительно, и акушерка просто подсказывала, как дышать, без криков и давления. На хамство персонала роженица обратила внимание позже.

«На обработке швов, я поняла, что там стажируется очень много студентов нерусской национальности. Например, мне ставили свечи с хлоргексидином, и я сильно хотела в туалет – попросила свечку выдать. Я лежала на кресле, мне обработали спиртом, после чего студентка руками в этих же перчатках дала распакованную свечку. После замечания врача она дала другую, в упаковке, — рассказала София. — А педиатр там хамит, если задаёшь вопросы про ребёнка».

У нашей героини у ребёнка не было на лице синяков: сын родился недоношенный с желтухой. Софию поразил другой факт.

«Его когда светили под лампами: глаза ничем не заклеивают, а надевают маску медицинскую, связывают верёвки двух концов, и детям всё сжимает уши голову, если нам взрослым уши давило в коронавирус, то детям ещё больнее»,

- поделилась София.

Как говорит молодая мать, после этого у ребёнка на веках были синяки. Новорождённого и Софию уже перевели в другую больницу: роженица добавила, что сейчас у них всё хорошо.

Также напомним, что неделю назад скандал разразился в Маслянино, где женщины подняли информационный шум, опасаясь, что закроют единственный в районном центре роддом.