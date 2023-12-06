У задержанного замначальника новосибирского УМВД нашли миллионные долги

В Новосибирске задержали заместителя начальника УМВД Александра Захарова — он подозревается в связях с игорным бизнесом.

У заместителя начальника Управления МВД по Новосибирску Александра Захарова, который подозревается в связях с незаконным казино, имеется миллионный долг по кредитам. Об этом свидетельствуют данные на сайте ФССП, обратил внимание Сиб.фм

По данным сайта, на подполковника открыто 5 производств из-за долгов на общую сумму более 1,3 млн рублей.





Напомним, из открытых источников стало известно, что в 2015 году Александр Захаров занимал должность замначальника отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних в отделе полиции № 7 «Ленинский». В 2017 году его перевели в отдел полиции №6 «Октябрьский», где он работал начальником отдела. Позже он стал замначальника Управления МВД по Новосибирску.

По предварительным данным, задержание сотрудника МВД связано с «крышеванием» игорного бизнеса. В настоящее время в Новосибирске проводятся следственные действия по той же статье в отношении других высокопоставленных полицейских.