В Новосибирске началась проверка по факту задержки авиарейсов до Якутии

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку задержки авиарейсов до Мирного в Якутии

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сегодня в Толмачево из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту объявлена задержка авиарейсов авиакомпании «Сибирь» и «Алроса» в город Мирный в Якутии. Задержка составляет более семи часов. Вылета ожидают около 300 пассажиров авиакомпании «Алроса».

Новосибирским транспортным прокурором Владимиром Картавенко была организована мобильная приемная, куда обратились пассажиры двух рейсов авиакомпании «Алроса», им не предоставил гостиничные услуги авиаперевозчик.

Напомним, в аэропорту Толмачево и на ЛДС Новосибирска появились киоски для туристов.