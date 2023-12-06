Жители Новосибирской области могут узнать о налоговой задолженности в МФЦ

Теперь жители Новосибирска могут узнать информацию о своей задолженности по налогам в МФЦ города.

В Новосибирской области для удобства жителей-налогоплательщиков, оплату налоговой задолженности теперь можно произвести в терминалах подразделений МФЦ.

Федеральная налоговая служба дает возможность получить информацию о наличии задолженности по налогам и сборам, а также получить уведомление об отсутствии налоговой задолженности.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что сибиряки стали чаще оплачивать налоги в цифровых сервисах.