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общество

Жители Новосибирской области могут узнать о налоговой задолженности в МФЦ

Фото: freepik

Теперь жители Новосибирска могут узнать информацию о своей задолженности по налогам в МФЦ города.

В Новосибирской области для удобства жителей-налогоплательщиков, оплату налоговой задолженности теперь можно произвести в терминалах подразделений МФЦ.

Федеральная налоговая служба дает возможность получить информацию о наличии задолженности по налогам и сборам, а также получить уведомление об отсутствии налоговой задолженности.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что сибиряки стали чаще оплачивать налоги в цифровых сервисах.

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Валерия Митрохина
Журналист

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