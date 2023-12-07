Подельником замначальника УМВД Новосибирска Захарова оказался замдиректора НЮИ ТГУ Салишев

Заместитель директора Новосибирского юридического института филиала ТГУ платил деньги подполковнику полиции Александру Захарову за покровительство.

В Новосибирске подельником арестованного замначальника УМВД Александра Захарова оказался ранее задержанный замдиректора НЮИ ТГУ Сергей Салишев. Об этом сообщил источник Сиб.фм

По данным собеседника, Салишев заплатил 2 миллиона рублей Захарову за покровительство нелегального казино, которое он организовал в Октябрьском районе на улице Тополевой. Салишева арестовали 25 октября — на него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконная организация и проведение азартных игр), однако, по нашим данным, он заключил сделку со следствием и сдал своего покровителя.

В отношении Захарова возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом у незаконной организации в особо крупном размере). Суд 7 декабря отправил его в СИЗО на два месяца.

Сиб.фм собрал всё, что известно про правоохранителя — он любил публиковать в соцсетях фотографии с оружием и дорогими автомобилями.

Ранее в НЮИ ТГУ прокомментировали задержание замдиректора по делу о нелегальном казино.