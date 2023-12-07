В Новосибирске внук легендарного голкипера Льва Яшина назвал главные проблемы футбола в России

Василий Фролов описал проблемы, с которыми столкнулся российский футбол.

Василий Фролов, внук футболиста Льва Яшина, в беседе с корреспондентом Сиб.фм назвал главные проблемы футбола в России.

«К сожалению, сейчас в стране дела с футболом обстоят не так хорошо, как во времена Льва Яшина. Потому что нет единой системы, по которой нужно работать. Большинство совершают огромную ошибку в плане тренировочного процесса: тренируют так, как тренировали их. Сейчас это не работает, потому что футбол ежегодно очень сильно меняется: растут скорости, игровые элементы становятся другими. Мы не сможем хорошо играть, если будем тренироваться так, как тренировались 10–15 лет назад», — оценил ситуацию в спорте Фролов.

При этом внук Яшина отметил, что российский футбол не может развиваться без возможности участвовать в Еврокубках.

«Персонаж Джейсона Стейтема в фильме Гая Ричи "Револьвер" сказал: "Только играя с более сильным соперником, ты сам становишься сильнее"», — добавил собеседник.

Однако с детским футболом дела обстоят иначе, так как ребёнок должен развиваться и превосходить сам себя, заключил Фролов.

Также внук Яшина рассказал, почему не смог стать профессиональным вратарём и как отличаются футбольные школы Новосибирска и Сербии. Подробнее о своей карьере и будущем российского и новосибирского футбола Василий Фролов рассказал в интервью с «Сиб.фм».

Напомним, что Василий Фролов привёз приз лучшего вратаря столетия «Золотой мяч» в Новосибирск. К нему смогли прикоснуться воспитанники футбольной школы «Динамо».