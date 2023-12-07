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спорт

В Новосибирске внук лучшего голкипера столетия Льва Яшина назвал лучшего футболиста России

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм

Василий Фролов рассказал, кого считает лучшим российским футболистом.

Василий Фролов, внук футболиста Льва Яшина, в беседе с корреспондентом Сиб.фм назвал лучшего футболиста России.

«Если мы берём вратарей, то это Сафонов и Акинфеев, они равны для меня. Но с разных точек зрения. То есть Акинфеев — это опыт, это мастерство, это умение организовывать команду. У Сафонова впереди ещё очень много развития, очень сильный вратарь, у него есть страсть к игре, и он по-современному чувствует футбол», — рассказал Фролов.

Также внук Яшина рассказал, почему не смог стать профессиональным вратарём и как отличаются футбольные школы Новосибирска и Сербии. Подробнее о своей карьере и будущем российского и новосибирского футбола Василий Фролов рассказал в интервью с «Сиб.фм».

Напомним, что Василий Фролов привёз приз лучшего вратаря столетия «Золотой мяч» в Новосибирск. К нему смогли прикоснуться воспитанники футбольной школы «Динамо».

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Диана Джафарова
журналист

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