Антибактериальный гель для заживления ран разработали в Академгородке

В Новосибирской области в Академгородке учёные создали антибактериальный гель для заживления ран.

Пресс-служба ИЦиГ СО РАН сообщила о том, что учёные НИИ клинической и экспериментальной лимфологии разработали прототип лекарственного средства на основе антибактериального пептидомиметика и инертного полимерного геля для лечения инфекционных поражений кожи и подкожной клетчатки. Оно помогает быстро заживлять полученные раны.

Исследования показали, что гель с пептидомиметиком обеспечивает антибактериальную санацию на поверхности раны и в прилегающих слоях кожи.

Также, средство будет эффективно для пациентов с трофическими язвами, а также с огнестрельными и осколочными ранами.

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