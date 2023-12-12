Блокадники Ленинграда получат единовременные выплаты в Новосибирской области

В Новосибирской области почтальоны доставляют на дом единовременные выплаты блокадникам Ленинграда.

Почта России сообщила о том, что в Новосибирской области уже началась доставка выплат участникам обороны Ленинграда. Она продлится до 22 декабря текущего года. 83 адресата по всей области получат единовременные денежные пособия. Сотрудники почты доставят выплату вместе с пенсией за декабрь.

Выплаты получат участники обороны и жители блокадного Ленинграда, которые указом Президента РФ награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Также с помощью мобильного почтово-кассового терминала почтальон может принять оплату коммунальных услуг, услуг связи, налогов, штрафов ГИБДД, кредитов, госпошлины и оформить страховку.

Напомним, что с 1 января неожиданно повысят социальные выплаты.