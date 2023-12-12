Массовое ДТП произошло в Новосибирске на Димитровском мосту

Авария могла произойти из-за плохой очистки снега на дороге.

По данным группы “ACT-54” в социальной сети “ВКонтакте”, вечером в понедельник на Димитровском мосту в Новосибирске произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

На переправе столкнусь два седана, кроссоверы Haval и BMW, а также ГАЗ Соболь.

У некоторых машин от силы удара вырвало передние колёса.

В комментариях под постом местные водители написали, что авария могла быть вызвана из-за скользкой колеи, которая образовалась на середине моста по причине некачественной очистки снега на дороге.

На месте происшествия работал экипаж ДПС. По предварительным данным, потерпевших нет.

Напомним, что ночью в Новосибирске произошла авария — есть пострадавшие.