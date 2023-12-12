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общество

Мэрия Новосибирска пояснила отсутствие транспорта в посёлке Тихий

Фото: freepik

Из-за железнодорожного переезда мэрия не сможет осуществить маршрут для посёлка.

Ранее в Новосибирской области жители посёлка Тихий пожаловались на отсутствие общественного транспорта — они вынуждены добираться два километра до ближайшей остановки.

Администрация города сообщила о том, что маршрут до посёлка Тихий не удастся организовать в связи с тем, что железнодорожный переезд по улице Магаданской не соответствует требованиям безопасности.

Однако, департамент транспорта администрации начал работу над организацией альтернативных маршрутов для жителей посёлка.

Напомним, что жители посёлка Тихий записали видеообращение к Владимиру Путину, чтобы вернуть маршрутку.

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Валерия Митрохина
Журналист

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