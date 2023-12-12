Мёртвое тело 60-летнего мужчины нашли в гараже в Новосибирске

В Новосибирске обнаружили труп мужчины в собственном гараже.

Как сообщает аварийно-спасательная служба МАСС, в Ленинском районе Новосибирска, вчера, 11 декабря, 60-летний мужчина погиб из-за выхлопных газов в гараже.

Сотрудники службы сообщили, что мужчина находился в закрытом гараже и не выходил на связь. По прибытию к месту происшествия сотрудники обнаружили заведённую машину, а рядом мужчину без признаков жизни.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Иркутске супруги ценой жизни спасли детей при пожаре. Во время происшествия мать смогла подвести к окну и сбросить вниз 7-летнюю дочь и 4-летнего сына. Их поймали соседи.