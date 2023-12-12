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общество

На выборах президента планируют применить дистанционно голосование

Фото: freepik

Рассматривается возможность введения дистанционного электронного голосования на выборах президента в Новосибирской области.

Как сообщила председатель облизбиркома Ольга Благо, Новосибирская область уже подала заявку на проведение дистанционного голосования.

Всего на выборах президента задействуют 1804 избирательных участка. Ближайшие президентские выборы в России должны состояться 17 марта 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Кремль сделал заявление по выборам президента России. Важные даты, согласно Регламенту, назначаются верхней палатой парламента не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

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Валерия Митрохина
Журналист

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