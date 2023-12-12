Новосибирская область в 12 раз увеличила экспорт кедрового ореха

Основным покупателем кедрового ореха стал Китай.

По данным Россельхознадзора, за текущий год из Новосибирской области экспортировали 2 863 тонны кедрового ореха. Основным покупателем продукта стал Китай.

За 2022 год Новосибирская область отправила 283 тонны кедрового ореха в Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Германию. Однако в этом году список сократился и орехи отправили только в Китай и Казахстан, при этом объём поставок вырос в 12 раз.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области объем экспорта зерна в Китай в 2023 году вырос в 5 раз. Специалисты ведомства оформили фитосанитарные сертификаты на 380,8 тыс. т зерновой продукции.